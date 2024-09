Omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota tra musica e locandine d’epoca

MARGHERITA DI SAVOIA - Una straordinaria partecipazione di pubblico ha registrato, domenica 8 settembre, l’evento svoltosi a Margherita di Savoia, in piazza Libertà, dal titolo “Musica e Cinema attraverso i manifesti”, un omaggio dedicato ad Ennio Morricone e a Nino Rota. La serata, presentata da Giuseppe Acquafredda, ha visto l’esecuzione di brani tratti da colonne sonore composte dai due grandi maestri, accompagnate da alcune scene tratte dagli stessi film, nonché l’inaugurazione di una mostra di locandine cinematografiche della collezione privata (oltre 5.000) di Sabino Sassaroli da Trinitapoli, che comprendeva una sezione dedicata al musicista e giornalista Pietro Acquafredda, originario di Trinitapoli, con le sue interviste a Nino Rota (novembre 1978) e Federico Fellini (luglio 1979), pubblicate su Paese Sera, e quella ad Ennio Morricone apparsa sulla rivista Class nell’ottobre 2011. (Foto)

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Trinitapoli in moto” con il patrocinio della Provincia BAT, del Comune di Margherita di Savoia, del Rotary Club “Valle dell’Ofanto” e della locale Pro Loco, era stata presentata, in precedenza, nella sala consiliare del Comune salinaro alla presenza di Vanessa Natola, consigliera delegata alla cultura, Elena Muoio e Savino Tesoro, assessori comunali, Mimmo Triglione (Rotary), Luigi Catanzaro, presidente di “Trinitapoli in moto”, Gaetano Dipace (presidente Pro Loco), Giuseppe Acquafredda e Sabino Sassaroli, le cui locandine sono state esposte a livello nazionale e internazionale per ricordare importanti personaggi del mondo del cinema, tra cui: Alberto Sordi (Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nel centenario della nascita, 1920), Federico Fellini a Roma, Charlie Chaplin a Zurigo, all’International Police Award Arts Festival, nel 2021 a Monte San Savino (AR), a Cinecittà, Bologna, ecc.

Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto è stato proiettato il video-saluto del regista e sceneggiatore Nicola Conversa, madre casalina e papà salinaro, seguito dall’intervento del regista barlettano Francesco Delvecchio. Infine, Sabino Sassaroli ha parlato della sua passione per le storiche locandine e del docufilm “Alberto Sordi Secret”, in cui il regista Igor Righetti, nipote di Sordi, cita Sassaroli, la cui storia inizia nel 1985, quando, poco più che ventenne, lavorava ad Andria nella pizzeria di suo fratello, in Corso Cavour, di fronte al Cinema Astra. A tarda sera, prima dell’ultima proiezione, si presentava con una pizza al gestore dell’Astra e si guardava il film. Il “baratto” prevedeva che all’uscita portasse a casa le locandine dei film in proiezione e/o in programma. (Approfondimenti)

Dei 14 brani eseguiti, sette sono stati dedicati ad Ennio Morricone (“Per un pugno di dollari”, “C’era una volta il West”, “La Califfa”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Legami” e “My”) e altri sette a Nino Rota (“La strada”, “La dolce vita”, “Otto e mezzo”, “Romeo e Giulietta”, “Amarcord”, “Il padrino” e “La vita è bella”). Ad eseguirli, ad altissimo livello, l’orchestra da camera “Ensamble”, diretta dal maestro Domenico Virgilio e composta dai colleghi: Vincenzo Sarcina, Nicoletta Uva, Valentina Riontino, Elena Sofia Lavecchia, Ilaria Lionetti (violini); Arianna Calò (clarinetto); Andrea Cristiano (sax); Antonio D’Errico (tromba); Carlo di Bitonto (trombone); Anna Leone (pianoforte).

GAETANO SAMELE (Foto: Fotografo amico)