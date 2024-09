La Disfida di Barletta, tradizione identitaria nel tempo. Il programma degli eventi, dal 13 al 15 settembre

BARLETTA - Era il 13 febbraio 1503 quando il cavaliere Ettore Fieramosca sferrò l’ultimo colpo contro un cavaliere francese decretando la vittoria degli italiani in quella che è diventata la celebre Disfida di Barletta. Una delle ultime e splendide prove della Cavalleria ormai morente: 13 cavalieri italiani, incarnando gli ideali e lo spirito del mito cavalleresco del Miles Christi, sfidarono 13 cavalieri francesi per vendicare l’offesa che un tale Charles de la Motte, aveva fatto durante un banchetto, appellando gli italiani “vili, paurosi e inetti” e “sempre vinti e soverchiati dai francesi”. L’avvenimento ebbe una grande eco nazionale allora ed è entrato a far parte della grande storia d’Italia che si legge sui libri e che il Comune di Barletta anche quest’anno con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, ha voluto celebrare con una tre giorni, dal 13 al 15 settembre 2024, che porta la firma del regista Francesco Gorgoglione.

Un grande corteo trionfale, uno spettacolo piromusicale, visite animate dedicate alla storia della Disfida, percorsi e itinerari guidati tematici, laboratori e spettacoli per i più piccoli. Gorgoglione annuncia un’edizione “fedele alla memoria storica, basata sui testi dell’anonimo di Veduta, del Guicciardini e di Massimo D’Azeglio” e legata all’identità del territorio. (Programma completo - Spot - Video - Approfondimenti)

L’Offesa, il bando di sfida, l’investitura, il Giuramento e il corteo trionfale faranno da preludio alla fase finale della manifestazione con lo spettacolo piromusicale. “Lo spettacolo s’ispirerà a tematiche care al mondo del teatro, con l’utilizzo di costumi ricercati, di movimenti coreografici e scenografici delle feste di corte molto in voga nel XV e XVI secolo, legate a serate musicali e teatrali e a sfilate”, spiega il regista.

“Barletta propone anche quest’anno un programma di coinvolgenti iniziative per la Disfida. Grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale, la rievocazione continua a diventare sempre più attrattiva, sostenendo l’economia turistica e l’immagine cittadina. Da anni - spiega Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta - investiamo risorse in questa direzione con successo, dando così valore alle nostre radici, alle pagine più significative della Storia della Città e dell’Italia. Ci attendono giorni di spettacolarità coinvolgente, l’incontro con interpreti e protagonisti di primissimo piano, vivaci parentesi dedicate ai più giovani della nostra Città. Buon divertimento a tutti”.

“È settembre, si ridesta l’entusiasmo per la Disfida. Non c’è tappa di fine estate, a Barletta, più desiderata e vissuta - aggiunge Oronzo Cilli, assessore alla Cultura del Comune di Barletta - come l’appuntamento con la rievocazione del celebre fatto d’armi cinquecentesco che risveglia la passione popolare ed accresce l’attrattività cittadina nel panorama degli itinerari turistici. Ieri intreccio di storia patriottica, oggi veicolo di crescita e sviluppo, nonché richiamo irresistibile per i visitatori. Di certo la Disfida ha il potere di catturare l’attenzione e sedurre. Vive di energia propria. L’Amministrazione Comunale ha inteso rafforzare questa vitalità offrendo per il 2024 un programma con interpreti di primo piano ed eventi di spettacolare valore scenografico. Crediamo in questa città e ne sveleremo il potenziale culturale inespresso. A tutti l’augurio di una spensierata, rigenerante Disfida”.

“Il Teatro Pubblico Pugliese è orgoglioso di essere anche per questa edizione 2024 al fianco dell’Amministrazione di Barletta per l’organizzazione della Disfida, che festeggia il suo 521esimo anniversario - spiega Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese -. Un appuntamento che onora la storia del nostro territorio e che negli anni è diventato sempre più conosciuto e attrattivo anche per il suo aspetto spettacolare. Nella consapevolezza che dalla cultura possono nascere nuove opportunità, auspico che l'attenzione delle istituzioni verso i tratti identitari della nostra cultura, e certamente la Disfida di Barletta rientra tra questi, non venga mai meno”.

IL CAST COMPLETO

Francesco Di Leva, David di Donatello 2023 come Migliore attore non protagonista (Ettore Fieramosca), Franco Nero (Consalvo da Cordova), Alba Parietti (Elvira da Cordova), Franco Ferrante (Prospero Colonna), Antonello Loiacono (Fabrizio Colonna), Azzurra Martino (Ginevra da Monreale), Giovanni Calcagno (Narratore), Turi Scandura (Giullare).

Direzione artistica e regia: Francesco Gorgoglione; assistente alla regia: Francesco Delvecchio.

GRUPPI STORICI E DI ANIMAZIONE

Res Extensa ed Elisa Barucchieri / I Cavalieri del Mito / Associazione I Fieramosca / Associazione Brancaleone /Associazione Bardulos / Associazione Thempus / Associazione I Coronati di Ferrante d’Aragona / Comparse e figuranti di Barletta / Danny il fachiro / Pippo Party / Room to Play / Teatro Nuovo / Magicabula / Teatro Fantàsia / ASD Barletta Sportiva.

