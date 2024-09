Suona la campanella a Cerignola: la lettera del sindaco Bonito e della vicesindaca Dibisceglia agli studenti

CERIGNOLA - “Carissimi ragazzi, anche quest’anno la campanella sta per suonare, segnando nuovi inizi: per voi, innanzitutto, ma anche per le vostre famiglie e i vostri docenti.

E si sa, ogni inizio rappresenta nuove sfide, nuovi stimoli da cogliere e custodire.

Il nostro augurio è il più semplice: amate lo studio!

Amate lo studio perché, parafrasando le parole della Senatrice Liliana Segre, i nostri Padri Costituenti hanno lasciato ad ognuno di noi un compito perpetuo, in continua evoluzione: abbattere muri, sradicare le paure, coltivare speranze, imparare le mille sfumature delle nostre libertà, praticare il rispetto.

In un mondo lacerato da disuguaglianze sempre più tangibili, voi non fermatevi.

Rompete le tradizioni, costruitene di nuove!

“Non è poesia e non è utopia: è la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla: rimuovere quegli ostacoli!” Dice così Liliana Segre. E allora buon cammino, con il naso rivolto all’insù, verso la stella polare della nostra libertà.”

FRANCESCO BONITO (Sindaco di Cerignola), MARIA DIBISCEGLIA (Vicesindaca con delega alla Cultura e alla Pubblica Istruzione)