Lu Ye incanta San Ferdinando di Puglia: arte, dialogo e cultura in un incontro internazionale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una voce che ha incantato il mondo, un ponte tra Oriente e Occidente. La cantante lirica e attrice di origini cinesi Lu Ye è stata ospite giovedì 26 giugno a San Ferdinando di Puglia, nell’ambito di un incontro promosso dall’Associazione Culturale Venus con il patrocinio del Comune. (Video)

L’evento si è svolto alla presenza dell’assessora alle Politiche culturali, Maria Riccarda Scaringi, che ha dialogato con l’artista ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera internazionale. A rendere possibile l’iniziativa è stato l’impegno della prof.ssa Tina Bruno, promotrice dell’incontro.

Nel corso della serata, Lu Ye ha raccontato il suo primo approccio alla musica, risalente all’infanzia, e il lungo percorso di studi affrontato in Cina, in un contesto culturale e storico non privo di difficoltà. Tra i momenti più emozionanti rievocati dall’artista, l’esibizione in Vaticano, dinanzi a Papa Francesco, durante il Concerto di Natale trasmesso in mondovisione: «È stata un’emozione irripetibile - ha dichiarato - un’occasione unica che ha segnato profondamente la mia carriera».

Nominata ambasciatrice della Via della seta dal governo cinese e ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, Lu Ye ha sottolineato il valore del dialogo interculturale e della bellezza artistica come strumenti di pace e coesione.

In chiusura, un messaggio rivolto alle nuove generazioni: «Servono passione, consapevolezza e sacrificio. La musica non è solo talento, ma una scelta di vita da affrontare con dedizione e responsabilità».

Un incontro di alto valore culturale e umano, capace di arricchire la comunità sanferdinandese con un messaggio di arte e apertura al mondo.

Redazione CorriereOfanto.it