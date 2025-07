Consegnato al Comune di Margherita di Savoia il nuovo scuolabus: un servizio che torna dopo 40 anni

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e l’amministrazione comunale sono lieti di annunciare alla cittadinanza che da oggi è ufficialmente in dotazione al Comune di Margherita di Savoia lo scuolabus elettrico destinato al trasporto degli alunni delle scuole d’infanzia e dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli”.

Come si ricorderà, con delibera di Giunta Regionale n. 1503 del 30 ottobre 2023 il Comune di Margherita di Savoia era stato ammesso a finanziamento per un importo di 110.000 euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus elettrico: esperiti i necessari controlli tecnici, in data odierna il veicolo è stato formalmente consegnato nelle mani del sindaco con la simbolica consegna delle chiavi.

Lo scuolabus, di marca Ford, è stato fornito dalla concessionaria Autoteam Spa di Bari, è totalmente elettrico ed è dotato di tutti i comfort e delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida: oltre ai due posti di servizio per conducente e coadiutore, può ospitare sino a 24 posti a sedere oppure 20 posti più uno in carrozzella per il trasporto di alunni diversamente abili

«Sono davvero felice ed orgoglioso - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - di poter annunciare che finalmente, dopo circa 40 anni, il Comune di Margherita di Savoia tornerà a garantire il servizio scuolabus con l’inizio dell’anno scolastico 2025/26. Quanto prima verranno infatti espletate le procedure concorsuali per la selezione del conducente del mezzo. Abbiamo conseguito un obiettivo fondamentale per il benessere delle famiglie salinare con figli in età scolare ed a breve riceveremo anche il veicolo per il servizio navetta di trasporto urbano: voglio ringraziare per questo risultato il responsabile di servizio Affari Generali e Amministrazione, avv. Giuseppe Mandrone, per la dedizione con cui ha seguito questa pratica ed i consiglieri comunali, di maggioranza e anche di opposizione, per il sostegno a questa nostra iniziativa».

