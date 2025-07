Estate Canosina 2025: Mario Biondi, The Kolors, Sannino e Kelly Joice. Tornano “Strascinando” e “La Cena in Bianco”

CANOSA DI PUGLIA - Tutto pronto per l’Estate Canosina 2025, che anche quest’anno si preannuncia come un concentrato di eventi, musica, cultura e intrattenimento, pensato per coinvolgere ogni fascia d’età e animare ogni angolo della città. Il ricco programma è stato presentato questa mattina nell’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, alla presenza dell’assessore agli Eventi, Saverio Di Nunno, dell’assessora alla Cultura, Turismo e Archeologia, Cristina Saccinto, e di numerosi esponenti del Consiglio comunale, insieme al presidente della Pro Loco, Elia Marro.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato con orgoglio la varietà dell’offerta e la diffusione capillare degli eventi, che abbracceranno l’intero territorio cittadino tra piazze, luoghi storici, aree archeologiche e quartieri, grazie alla collaborazione con Pro Loco, associazioni culturali e realtà imprenditoriali locali.

Eventi per tutti: da The Kolors a Mario Biondi

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 6 luglio in Piazza Vittorio Veneto con il concerto gratuito dei The Kolors, inserito nel “Giardino del Mago Love Summer Fest”, che promette di accendere l’estate canosina con ritmo e partecipazione.

Fra gli appuntamenti più attesi, il concerto di Andrea Sannino in occasione della Festa Patronale il 2 agosto e quello - a pagamento - del celebre cantautore Mario Biondi, in programma il 19 agosto nel suggestivo scenario del Battistero di San Giovanni, appena riaperto dopo i lavori di restauro. Sempre al Battistero, si terranno altri eventi di grande richiamo, come lo spettacolo “Dante’s Untold” l’8 agosto e il tributo “Meravigliosamente”, dedicato a Domenico Modugno, grazie alla collaborazione con l’associazione Galileo.

Tradizione, enogastronomia e territorio

Accanto agli appuntamenti musicali, non mancheranno eventi legati alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico della città. Attesissimo il ritorno della “Cena in Bianco” il 25 luglio in Piazza Vittorio Veneto, e quello di “Strascinando sotto le Stelle” il 3 agosto, dopo il successo della prima edizione del 2023. A seguire, il 10 agosto, l’ottava edizione di “Tipicamente Canosa”, che animerà il Borgo Antico con i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), sapori autentici e atmosfere popolari.

Spazi per giovani, famiglie e bambini

Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli e alle famiglie, con il “Variety Show 2025” del 24 luglio tra animazione, baby dance e spettacoli itineranti. Torna inoltre la storica rassegna “Ballando sotto le Stelle”, giunta alla sedicesima edizione, che vedrà protagonisti - tra gli altri - Mattia Zenzola e Benedetta Vari, volti noti del talent show “Amici”.

Nel segno della cultura, il 10 e l’11 luglio, ai piedi della Torre dell’Orologio nel Borgo Antico, spazio alla poesia e al cinema all’aperto, mentre il “Ma.Mu.Fest” del 29 luglio in Piazza Galluppi porterà musica live e convivialità grazie all’associazione Boa Studio Records.

Archeologia e nuove esperienze

La valorizzazione dei luoghi identitari sarà centrale anche quest’anno. Il Parco Archeologico di San Leucio ospiterà il “Silent Reading” dal 27 luglio al 17 agosto e un evocativo dj set al tramonto il 22 agosto, nell’uliveto adiacente all’area archeologica. Gli Ipogei Lagrasta, il Centro Storico e Piazza Galluppi faranno da cornice a performance artistiche e iniziative culturali.

Un’estate di comunità e sinergia

Tutti gli eventi in programma, fatta eccezione per il concerto di Mario Biondi, sono ad accesso gratuito. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e realtà imprenditoriali coinvolte, sottolineando come lo spirito di collaborazione e l’impegno condiviso abbiano reso possibile la realizzazione di un programma ricco, accessibile e di qualità, capace di unire svago, identità e promozione del territorio.

GAETANO DALOISO