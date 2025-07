Regole, esempi, comunità: il caso delle auto nell’area sportiva scolastica a San Ferdinando di Puglia e la lezione che ne deriva

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il 26 giugno scorso, secondo quanto comunicato dal sindaco Michele Lamacchia, alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Giovanni XXIII” avrebbero parcheggiato le proprie auto all’interno del campo polifunzionale scolastico, attraversando l’area pedonale. L’episodio, inizialmente circoscritto ad una violazione delle regole di circolazione e sicurezza, ha rapidamente assunto un rilievo più ampio, trasformandosi in un caso politico e istituzionale.

Secondo quanto reso noto dall’Amministrazione comunale tramite la pagina ufficiale del gruppo “Progressisti e Democratici - Lamacchia Sindaco”, il comportamento è stato ritenuto in evidente violazione del Codice della strada e in contrasto con i principi di tutela della sicurezza degli alunni e del rispetto dei beni pubblici. Il sindaco, accompagnato dalla Polizia Locale, si è recato personalmente sul posto, disponendo le sanzioni e incaricando l’Ufficio tecnico comunale di verificare eventuali danni alla struttura. Contestualmente, è stata informata la dirigente scolastica e preannunciata una comunicazione formale all’Ufficio Scolastico Regionale.

Questa linea d’azione ha suscitato reazioni contrastanti. Molti cittadini hanno apprezzato l’intervento come un segnale di rigore e rispetto delle regole, specie all’inizio di un nuovo mandato amministrativo. Parallelamente, il dibattito si è spostato sul piano della comunicazione e dei toni utilizzati.

Le critiche: “Troppo clamore, troppa esposizione”

Una delle voci più autorevoli ad esprimere perplessità è stata quella della professoressa Maria Rosaria Dilillo, che, pur non essendo coinvolta direttamente, ha scritto pubblicamente un “pensiero da docente” per evidenziare il disagio generato dal trattamento dell’episodio. In particolare, Dilillo ha criticato la pubblicazione sui social istituzionali di fotografie e informazioni che, pur senza indicare nomi, hanno reso facilmente identificabili i colleghi coinvolti, esponendoli - a suo dire - ad una forma di “gogna pubblica”.

Dilillo ha sottolineato l’importanza di distinguere tra la sanzione di comportamenti scorretti e la stigmatizzazione pubblica di una categoria professionale, ribadendo che il rispetto delle regole non può mai prescindere da equilibrio istituzionale, riservatezza e spirito costruttivo nel dialogo tra enti pubblici.

Anche dal fronte politico sono arrivate critiche. I consiglieri comunali di opposizione - Antonio Mario Acquaviva, Angela Camporeale, Biagio Musci e Ottavia Dipaola - hanno presentato un’interrogazione urgente, parlando di “toni pubblicamente aggressivi” e ipotizzando persino estremi di rilevanza penale, come abuso d’ufficio e oltraggio a pubblico ufficiale. In un post, Acquaviva ha evidenziato la mancanza di diplomazia istituzionale nella gestione dell’evento, invocando un approccio più sobrio e dialogico.

La posizione del sindaco

Di fronte alle contestazioni, il sindaco Lamacchia ha rivendicato la correttezza e la necessità del proprio intervento, respingendo con decisione le accuse. In una lunga replica, il primo cittadino ha parlato di “azioni lesive di qualsiasi consesso civile”, ribadendo che il proprio operato è stato improntato alla piena tutela della legalità e della sicurezza. Lamacchia ha anche attribuito parte delle reazioni dell’opposizione a motivazioni di natura politica, legate - a suo dire - ad una sconfitta elettorale non ancora accettata.

Il primo cittadino ha chiarito che la segnalazione dell’episodio non mirava a colpire l’intera categoria docente, ma aveva come unico obiettivo quello di responsabilizzare chi aveva commesso l’infrazione.

Un dibattito sul metodo più che sul merito

Se da una parte vi è consenso sul fatto che l’accesso con auto ad un’area pedonale e sportiva destinata agli studenti non sia accettabile e vada sanzionato, il dibattito ha assunto ben presto una dimensione più profonda: non tanto se intervenire, ma come. La questione, dunque, si è spostata sul piano del linguaggio istituzionale, del rapporto tra amministrazione comunale e mondo della scuola, del confine tra trasparenza e pubblica esposizione.

La vicenda solleva un interrogativo rilevante per ogni comunità democratica: è possibile far rispettare le regole senza scadere nella logica del pubblico biasimo? Dove si colloca il confine tra legittimo richiamo al dovere e spettacolarizzazione del rimprovero? E ancora: in che modo le istituzioni possono - e devono - comunicare con la cittadinanza quando si verificano episodi che riguardano direttamente la vita pubblica?

Una riflessione più ampia

Oltre il fatto concreto, questo caso evidenzia una tensione più profonda: da un lato, l’esigenza di affermare il rispetto della legalità; dall’altro, la necessità di promuovere un clima istituzionale fondato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Quando un episodio coinvolge un ambiente educativo, come quello scolastico, anche la risposta delle istituzioni pubbliche contribuisce a trasmettere un modello: non solo di legalità, ma anche di equilibrio, responsabilità e dialogo.

L’episodio del parcheggio scolastico diventa così una cartina di tornasole per misurare la qualità del dibattito pubblico. Se si traduce in uno scontro sterile, rischia di generare solo divisione; se invece favorisce una riflessione costruttiva sul ruolo delle istituzioni e sulle modalità con cui esse agiscono, può rappresentare un’occasione concreta di crescita collettiva.

Senza dimenticare che, in una comunità realmente civile, la tutela dei beni pubblici non è solo un dovere di chi amministra, ma un principio condiviso. Il rispetto del bene comune si costruisce ogni giorno con gesti concreti e responsabili da parte di ogni cittadino.

Redazione CorriereOfanto.it