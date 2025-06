Trinitapoli accoglie Lu Ye: grande serata di musica e cultura nella Chiesa Matrice

TRINITAPOLI - Mercoledì 25 giugno scorso, la città ha accolto con entusiasmo il celebre soprano cinese-canadese Lu Ye, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. Ospite d’onore presso la Chiesa Matrice ‘Santo Stefano Protomartire’, Lu Ye si è esibita accompagnata al piano dal Maestro Marialaura Di Fidio, in un evento patrocinato dall’Assessorato alla Cultura guidato da Giovanni Landriscina.

La serata, seguita da un’intervista curata da Loredana Lionetti, presidente del Consiglio comunale, e dal flautista Ferdinando Dascoli, ha rappresentato un raro momento di incontro tra musica, bellezza e cultura. Applaudita a livello internazionale e già protagonista al Concerto di Natale per Papa Francesco, Lu Ye ha regalato alla comunità un’esibizione memorabile.

In vacanza a Trinitapoli, l’artista ha offerto con generosità la sua arte in un’occasione definita “irripetibile” dall’Amministrazione. Grande la partecipazione del pubblico. La presidente Lionetti ha sottolineato come l’arte sia “strumento di dialogo e speranza”, mentre Landriscina ha confermato l’impegno dell’amministrazione nella promozione culturale.

