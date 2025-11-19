Trinitapoli ottiene il finanziamento del “Fondo Editoria Libraria” del Ministero della Cultura: oltre 12mila euro per potenziare la biblioteca comunale

TRINITAPOLI - Buone notizie per il mondo della cultura cittadina. Il Comune di Trinitapoli risulta tra i vincitori del bando “Fondo Editoria Libraria - Ministero della Cultura 2025/2026”, previsto dal D.L. 201/2024, art. 3, comma 2, e destinato alle biblioteche comunali. L’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento pari a 12.669,58 euro, risorse che saranno impiegate per il potenziamento e l’aggiornamento del patrimonio librario.

Un risultato che conferma l’impegno dell’Assessorato alla Cultura e la volontà politica dell’Amministrazione di investire sulla crescita culturale della comunità. I fondi consentiranno infatti di arricchire le collezioni della biblioteca con nuove pubblicazioni per tutte le fasce d’età, oltre a sostenere la promozione della lettura e ulteriori iniziative rivolte ai cittadini.

«Questo finanziamento rappresenta un passo concreto nella direzione scelta dalla nostra Amministrazione: investire nella cultura come fondamento dello sviluppo sociale - sottolinea il sindaco Francesco di Feo -. La biblioteca è un luogo di formazione, incontro e crescita; rafforzarne il patrimonio significa offrire nuove opportunità a tutti i cittadini, in particolare ai più giovani. Un doveroso ringraziamento va all’Assessore e all’Ufficio Cultura».

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina, che evidenzia l’importanza del risultato raggiunto: «Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto dell’impegno del nostro Ufficio Cultura e della collaborazione costante. I nuovi fondi ci permetteranno di arricchire le nostre collezioni, offrire servizi sempre più moderni e inclusivi e potenziare ulteriormente le attività culturali, come Trinitapoli che dialoga. Continueremo a lavorare per una cultura accessibile, viva e partecipata».

GAETANO DALOISO