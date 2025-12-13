Margherita di Savoia, al via dal 15 dicembre il servizio scuolabus. Da martedì 16 il bus navetta per la mobilità urbana

MARGHERITA DI SAVOIA - A partire da lunedì 15 dicembre sarà attivo il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, sarà gratuito per il solo periodo sperimentale dal 15 al 19 dicembre 2025.

Il servizio di trasporto seguirà gli orari di ingresso e di uscita previsti dagli istituti scolastici. Il percorso, che per la prima settimana verrà attuato in via sperimentale per poi andare a regime da gennaio previe le necessarie verifiche, prevede i seguenti punti di raccolta con inizio alle ore 7.30.

• Via Monteverdi (Città Giardino, c/o Bar Green City);

• Via Canusium (fronte Parco dei Cigni);

• Via Canusium (c/o Farmacia 4.0);

• Via Dalmazia;

I punti d’arrivo saranno:

• Scuola media “G. Pascoli”;

• Scuola elementare “F. Galante”;

• Scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”;

• Polo dell’Infanzia “C. Leopizzi” (Città Giardino).

Lo scuolabus che verrà utilizzato per il trasporto - a trazione elettrica e pertanto silenzioso e non inquinante - è dotato di tutti i comfort e delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida, dispone di 24 posti a sedere (più due destinati ad autista ed accompagnatrice) e di una pedana per l’accesso di utenti diversamente abili.

«Possiamo finalmente ufficializzare questa bella notizia per tutti i cittadini e per le famiglie con figli in età scolare - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto -. Esperiti i necessari controlli tecnici e adempiute le procedure concorsuali per la selezione del conducente del mezzo e dell’accompagnatrice, il Comune di Margherita di Savoia torna a mettere a disposizione un servizio che mancava da quasi 40 anni grazie al finanziamento di 110.000 euro che abbiamo ottenuto per l’acquisto di un nuovo scuolabus elettrico. Inoltre, da martedì 16 dicembre partirà anche il servizio navetta per una mobilità urbana sempre più in linea con la salvaguardia dell’ambiente e con i bisogni dei cittadini salinari: costo del biglietto e modalità di esecuzione del servizio saranno resi noti con apposite locandine».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO