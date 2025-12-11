Luci, musica, alberi decorati e grande partecipazione: Trinitapoli dà ufficialmente il via al Natale

TRINITAPOLI - Nella serata di mercoledì 10 dicembre scorso, in occasione della Festa Patronale dedicata alla Beata Maria Vergine di Loreto, il Comune di Trinitapoli ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie con l’accensione delle luminarie e dei tradizionali alberi di Natale cittadini.

Alle ore 20:00, davanti al Municipio, in Piazza Umberto I, si è svolta la cerimonia ufficiale che ha richiamato numerosi cittadini, famiglie e visitatori. Grande l’attesa per il conto alla rovescia che ha preceduto l’illuminazione del maestoso albero di Natale, diventato in pochi istanti il fulcro di una serata all’insegna della condivisione e dell’entusiasmo. (Video)

All’evento erano presenti il sindaco Francesco di Feo, l’assessore agli Eventi Giovanni Landriscina, l’intera Amministrazione comunale, i parroci delle comunità parrocchiali e alcune associazioni del territorio. Una partecipazione ampia e sentita che ha sottolineato, ancora una volta, lo spirito di collaborazione e di comunità che anima la città nelle occasioni più significative.

Tra gli elementi più apprezzati, il grande albero di Natale installato in piazza, alto circa otto metri e impreziosito da giochi di luce, ha offerto uno spettacolo suggestivo ed emozionante. Smartphone alla mano, molti presenti hanno immortalato il momento dell’accensione, trasformando la cerimonia in un autentico momento di festa collettiva.

Contestualmente sono state illuminate anche le altre installazioni predisposte sul territorio comunale, tra cui l’albero di via Vittorio Veneto e le luminarie della Villa Comunale di via Marconi, con il presepe, che resteranno accese per l’intero periodo natalizio.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la numerosa partecipazione e ha invitato la cittadinanza a vivere pienamente il clima delle festività, riscoprendo il valore delle tradizioni e il senso di comunità che il Natale porta con sé.

A Trinitapoli, il Natale è ufficialmente iniziato.

GAETANO DALOISO (Video: Salvatore Lanotte)