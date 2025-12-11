Grande partecipazione a Canosa di Puglia per la Sagra della Sfogliatella e i Mercatini di Natale

CANOSA DI PUGLIA - Boom di presenze per la 2^ edizione della Sagra della Sfogliatella in Piazza Vittorio Veneto e per i Mercatini di Natale in Villa Comunale, che hanno avuto luogo il 6, 7 e 8 dicembre a Canosa di Puglia. In un continuo processo di valorizzazione dei prodotti tipici locali, i dati raccolti nella tre giorni di manifestazioni registrano un importante flusso turistico proveniente da diverse città pugliesi, pari a più del 50% del totale, a testimonianza della bontà del lavoro svolto.

Musica, animazione per bambini e spettacoli hanno coinvolto tutte le fasce d’età in un clima di festa e allegria. A prendersi la scena, come detto, la sfogliatella, Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), con diverse attività, pasticcerie, panetterie e ristoranti del territorio che vi hanno aderito, in un percorso di riappropriazione del passato culturale e gastronomico della città.

Le manifestazioni, frutto di un lavoro sinergico fra Amministrazione Comunale e Pro Loco, rientravano nell’Avviso Pubblico “Potenziamento Info-Point”, finanziato dalla Regione Puglia e a cui l’Ente Comunale ha avuto accesso. Il bilancio della kermesse non può che essere positivo, arricchito dagli oltre 18 stand dei Mercatini di Natale, per un evento ormai consolidatosi nel tempo.

«Ci poniamo a difesa delle nostre tradizioni e delle nostre radici - spiega il Presidente della Pro Loco, Elia Marro -. Come associazione siamo da sempre sul territorio; stiamo facendo passi da gigante in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Tutto ciò rientra in un progetto più ampio di accoglienza turistica e potenziamento degli Info Point, su cui stiamo fortemente puntando quotidianamente».

«Canosa punta sul turismo enogastronomico. L’affluenza ad eventi di questa tipologia - afferma l’Assessore alla Cultura, Cristina Saccinto - testimonia anche una maggiore sensibilità da parte della cittadinanza, che ci sta supportando in questo cammino. Non possiamo che essere soddisfatti dei dati riscontrati. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a impreziosire questi eventi: attività, bar, pasticcerie, artigiani, operatori del terzo settore che ci hanno supportato e che rappresentano il fulcro della macchina organizzativa».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia