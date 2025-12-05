Presentato a Canosa di Puglia il volume “Principi Imperatori Vescovi”. Malcangio: «Un nuovo punto di partenza per valorizzare il nostro patrimonio»

CANOSA DI PUGLIA - «La presentazione del nuovo volume Principi Imperatori Vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa, curato dagli archeologi Raffaella Cassano e Giuliano Volpe - afferma il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio - deve rappresentare non un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un nuovo percorso che dovrà vedere impegnati tutti i principali attori del mondo culturale locale, regionale e nazionale.

Oggi, presso la Cattedrale di San Sabino, è stata scritta un’altra piccola pagina di storia, ma soprattutto di riappropriazione di quello che è l’importante patrimonio archeologico di cui disponiamo, alla luce delle diverse novità intervenute negli ultimi trent’anni. Il volume è frutto di un importante lavoro di approfondimento e confronto, capace di coinvolgere tanti giovani. Fra le varie tematiche emerse vi è l’importanza dell’aristocrazia canosina che, già dal 318 a.C., fu in grado di attrarre, attraverso le sue ricchezze, Roma. Il libro pone l’accento su tutte le ricerche universitarie e non, che hanno acceso un interesse nuovo e consapevole sulla città.

È grazie alla conoscenza, all’affinamento di metodi, che sarà possibile tramandare cultura e storia alle nuove generazioni, coinvolgendo il mondo scolastico. Valorizzare ciò che la storia ci ha consegnato - continua il primo cittadino - deve essere la nostra missione quotidiana. In questi anni, abbiamo lavorato intensamente per questo: penso alla Scuola di Specializzazione Interateneo in Beni Archeologici, ai finanziamenti per i siti archeologici di San Leucio e del Battistero San Giovanni, alle campagne di scavo presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli, ai lavori sulla via Traiana, all’approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico, alla nascita del nuovo Museo Archeologico presso l’edificio “Mazzini”, all’inaugurazione della nuova linea turistica “T”.

Tanta strada è stata fatta, altrettanta deve essere ancora compiuta. Come Amministrazione Comunale continueremo a lavorare per questo, e nei prossimi giorni non mancheranno novità. Ringrazio, per l’importante lavoro svolto nella stesura del nuovo volume Principi, Imperatori e Vescovi, la Fondazione Archeologia Canosina con cui, in questi anni, è stato sviluppato un importante lavoro sinergico. Grazie alla Soprintendente, arch. Anita Guarnieri, e al Direttore Regionale Musei Statali di Puglia, dott. Francesco Longobardi, punti di riferimento imprescindibili e figure fondamentali nella valorizzazione del nostro patrimonio. Grazie a tutti gli autori che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere unico questo volume. Il viaggio continua!».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia