In migliaia a Margherita di Savoia per il Festival dell’Aquilone. Capacchione: «Un evento che cresce di anno in anno. Cina ospite d’onore nel 2027»

MARGHERITA DI SAVOIA - Grande partecipazione, dal 24 aprile al 3 maggio, a Margherita di Savoia per il Festival Internazionale dell’Aquilone. Parcheggi e attività commerciali hanno registrato il pienone, in particolare nei due weekend e il primo maggio.

«Numeri che parlano da soli e dimostrano come questo evento stia continuando a crescere di anno in anno - commenta Antonio Capacchione, presidente di ASBA -. I parcheggi dislocati in paese hanno accolto oltre 30mila macchine e le autorità competenti hanno comunicato circa 80mila presenze. Questo ci rende fieri e ripaga di tutto l’impegno che c’è dietro una manifestazione come la nostra. Ringrazio tutti coloro che hanno scelto Margherita di Savoia e il nostro Festival per trascorrere il loro tempo libero, ma anche tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo meraviglioso risultato. Stiamo già lavorando alla tredicesima edizione, che avrà come Paese ospite d’onore la Cina».

Il festival ha visto quest’anno l’Austria come Paese ospite d’onore. A portare lo spettacolo nel cielo sono stati cento aquilonisti, di varie provenienze. Nove le delegazioni italiane: oltre che dalla Puglia, sono venute anche da Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Diciassette le delegazioni straniere, di cui sei dall’Austria. Le altre provenienti da Inghilterra, Francia, Germania, Polonia, Tunisia, Turchia, Cina, India, Indonesia, Canada e Australia.

L’iniziativa, che porta ogni anno in Puglia gli aquiloni provenienti da tutto il mondo, è stata organizzata da ASBA (Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia), in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di Pugliapromozione e Puglia Culture.

ALESSANDRA RICCO (Ufficio stampa ASBA)