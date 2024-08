Gli ambulanti denunciano “il degrado igienico-sanitario” dell’area mercatale. I rappresentanti di categoria: “La sindaca non ha ancora avvertito il piacere di incontrarci”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Mercato settimanale del martedì in precarie condizioni igienico-sanitarie”. È questa la denuncia dei rappresentanti di categoria Andrea Nazzarini, di FIVA-Confcommercio; Savino Montaruli, di CasAmbulanti-UniPuglia; e Nicola Caiella, presidente ANVA-Confesercenti BAT, dopo l’ennesima dimostrazione di quanto l’area mercatale del comune di San Ferdinando di Puglia versi nel degrado.

“All’arrivo dei concessionari di posteggio, quell’area è impresentabile, al limite dell’emergenza igienico-sanitaria. Eppure, in quell’area, oltre agli operatori, ci vanno anche i cittadini, quindi la sindaca, che non abbiamo ancora avuto il piacere di incontrare, dovrebbe sentire il dovere istituzionale di garantire che quello spazio venga adeguatamente e costantemente ripulito e bonificato per ospitare in condizioni di decenza il mercato del martedì”, hanno concluso i tre rappresentanti degli ambulanti.

Comunicato Stampa Fiva-Confcommercio - CasAmbulanti - ANVA-Confesercenti BAT