Nuovo bando per la gestione della piscina comunale chiusa da 15 mesi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il Comune di San Ferdinando di Puglia ha pubblicato il bando di gara per assegnare la nuova gestione della piscina di via Gramsci, chiusa da 15 mesi. Il contratto di gestione con “Team Nuoto Sport Club” è scaduto il 31 agosto 2023. La società avrebbe potuto proseguire per altri quattro anni il contratto, che prevedeva una compartecipazione economica da parte del Comune di 40.000 euro annui, per coprire gli elevati costi di gestione. Ciò nonostante, il vecchio gestore ha preferito rinunciare, “per problemi tecnici”, con tre mesi di anticipo (maggio 2023), attraverso la propria pagina Facebook.

L’Amministrazione comunale deliberò un nuovo bando che, però, andò deserto. Il Comune, adesso, ci riprova con un altro avviso di gara per assegnare la gestione della piscina, insieme al nuovo campo di padel, per 10 anni, rinnovabili a richiesta del Comune per un periodo non superiore a 4 anni, garantendo un contributo annuo di 40.000 euro. Al futuro gestore viene chiesto di assicurare la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la pulizia di impianti e attrezzature, la manutenzione e l’assistenza agli utenti. Dovrà essere garantito il funzionamento degli impianti sportivi per non meno di 253 giorni l’anno, con apertura 6 giorni alla settimana e 8 ore al giorno.

Il concessionario potrà anche avviare attività economiche collaterali all’interno della struttura, come bar e ristoro, vendita di gadget e articoli sportivi e spazi pubblicitari. «Con la nuova gestione - spiega l’Assessore allo Sport, Roberto Lombardi - sarà possibile riattivare il centro natatorio e organizzare anche le attività nell’adiacente e nuovo campo di padel. Nell’avviso - spiega - abbiamo voluto inserire anche partecipazioni gratuite alle attività degli impianti, da assegnare a 20 utenti individuati dai Servizi Sociali, con particolare attenzione all’accesso per 5 soggetti disabili. Obiettivo: massima condivisione pubblica e la più ampia fruizione dell’impiantistica comunale».

