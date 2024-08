Acqua per irrigazione garantita fino a fine mese, in attesa delle previste piogge

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’Autorità idrica garantirà acqua per uso irriguo fino al 31 agosto. E quanto emerso da una riunione con l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia ed i comuni della BAT, coordinati dal presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto. Scongiurata l’interruzione alla data del 16 agosto, si spera che le piogge previste nelle prossime ore possano risollevare i livelli di disponibilità soprattutto nell’invaso della diga Locone, l’impianto grazie al quale la nostra terra può tirare una boccata di ossigeno.

Gli enti di Governo del territorio fanno appello affinché non siano manomessi gli impianti e non vengano messe in atto azioni di illegalità: ci saranno opportuni controlli da parte delle forze dell’ordine, perché il bene acqua sia garantito a tutti.

“Con la consigliera delegata all’Agricoltura, Grazia Caprioli, in questi giorni difficili siamo rimasti in costante contatto con la Regione, perché l’interruzione dell’acqua avrebbe determinato un grosso danno alla nostra economia”, commenta la sindaca di San Ferdinando di Puglia, Arianna Camporeale. “Il problema della perdurante siccità - continua - sta mettendo a dura prova il comparto agricolo. Ringrazio Regione e Provincia, in attesa delle prossime precipitazioni e dell’ampliamento degli invasi previsto dal Governo nazionale con l’ultimo Dl Agricoltura, con l’effettivo sostegno a quei territori in cui proprio l’economia agricola più necessita di finanziamenti per le progettualità connesse alle infrastrutture esistenti”.

Comunicato Stampa Comune di San Ferdinando di Puglia