Losapio e Masciulli (FdI): “Servono infrastrutture per garantire l’acqua agli agricoltori”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La crisi idrica che sta colpendo i comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia ha raggiunto livelli senza precedenti, causando gravi preoccupazioni tra gli agricoltori locali. I capigruppo di Fratelli d’Italia, Emanuele Losapio e Aniello Masciulli, hanno lanciato un appello urgente, denunciando la mancanza di investimenti infrastrutturali necessari per garantire le forniture idriche minime agli agricoltori. Secondo loro, il settore agricolo è al limite della sopravvivenza e non può più continuare a reggersi su promesse vuote e comunicati non seguiti da azioni concrete.

Losapio e Masciulli hanno evidenziato che l’attuale emergenza idrica potrebbe portare al dimezzamento delle produzioni di ortofrutta, alla riduzione della raccolta dell’uva e a una drammatica diminuzione della produzione di olive e olio nei prossimi mesi. Hanno criticato duramente le recenti promesse non mantenute dalle autorità locali riguardanti la ripresa della fornitura d’acqua, che avrebbe dovuto avvenire negli ultimi giorni di agosto. Questa promessa, infatti, non si è concretizzata, lasciando gli agricoltori del Consorzio di Bonifica di Capitanata senza il tanto atteso sollievo, poiché l’acqua fornita era destinata ad altre zone del territorio.

La gravità della situazione è stata sottolineata anche dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Francesco Ventola, che ha cercato di ottenere un milione di metri cubi d’acqua per il Consorzio Terre d’Apulia. Ventola ha accusato la Regione di superficialità nella gestione dell’emergenza, criticando la mancanza di infrastrutture che avrebbero potuto mitigare gli effetti di una crisi ampiamente prevista.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno espresso il loro sostegno a Ventola, concordando sulla necessità di un governo regionale più intraprendente, che metta al centro della propria agenda gli interessi degli agricoltori pugliesi. Hanno inoltre evidenziato che da vent’anni in Puglia non vengono realizzate le infrastrutture necessarie a causa di quella che definiscono “sciatteria amministrativa del centrosinistra” e di un’ideologia ambientalista che ritengono eccessivamente restrittiva.

A livello regionale, Fratelli d’Italia ha proposto una mozione per impegnare la Giunta a sostenere concretamente gli agricoltori e le imprese agricole, considerati il cuore pulsante dell’economia locale. Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ha ribadito l’importanza di essere al fianco delle aziende agricole del territorio, che stanno affrontando una situazione critica, aggravata dai costi di produzione in aumento e dalle nuove restrizioni imposte alle coltivazioni.

Comunicato Stampa Fratelli d’Italia