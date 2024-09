In corso l’installazione di tre colonnine per la ricarica di auto elettriche a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Al fine di rispondere a un processo di innovazione tecnologica che vedrà nei prossimi anni sempre più veicoli elettrici popolare le nostre strade, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei fondi PNRR e, più nello specifico, del programma “Next Generation EU”, in collaborazione con Enel X, sta procedendo all’installazione di infrastrutture elettriche nel centro urbano.

Tre le colonnine con doppia postazione di ricarica ad alta velocità da 90 kW in fase di installazione in città: la prima in Viale I Maggio, di fronte al Palazzetto Provinciale “Mauro Lagrasta”; la seconda in via Giovanni Falcone, nei pressi della sede distaccata del Comune di Canosa di Puglia; la terza in via Imbriani, all’altezza del civico 106.

L’obiettivo, oltre a essere al passo coi tempi, è quello di incentivare la cittadinanza all’utilizzo di veicoli non inquinanti, riducendo le emissioni di gas serra. Gli stalli, inoltre, saranno realizzati in maniera tale da consentire l’uso anche a utenti con disabilità.

«L’installazione delle colonnine elettriche - afferma il consigliere comunale alla Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, Vincenzo Gallo - è un segnale della volontà, da parte di questa Amministrazione Comunale, di sfruttare ogni occasione possibile al fine di dotare la città delle migliori nuove tecnologie utili alla cittadinanza».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia