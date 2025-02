Interdittiva antimafia emessa nei confronti di una società di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Prosegue senza sosta l’impegno della Prefettura di Barletta Andria Trani nell’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia del territorio, con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte.

Il Prefetto Silvana D’Agostino ha infatti emesso un nuovo provvedimento di informazione antimafia interdittiva nei confronti di una società che si occupa di gestione, affitto e costruzione di immobili di San Ferdinando di Puglia.

Nell’attività istruttoria svolta in sede di Gruppo Provinciale Interforze istituito in Prefettura, poi valutata in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, è stato riscontrato il pericolo che le scelte economiche della società siano condizionate o condizionabili dalla criminalità organizzata, anche in relazione alla stretta correlazione di tipo economico tra la stessa ed una società che si occupa di lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli di San Ferdinando di Puglia, nei confronti della quale era stata emessa un’interdittiva antimafia nel maggio del 2023.

Gli elementi emersi nel procedimento accertativo non sono apparsi dunque riconducibili ad una situazione di agevolazione occasionale, bensì ad una situazione strutturale di contiguità compiacente che rende concreto il pericolo di infiltrazione e/o agevolazione della criminalità organizzata.

Il provvedimento interdittivo antimafia è un provvedimento amministrativo cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione, costituendo una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani