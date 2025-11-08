Crisi idrica, Carla Distaso (FdI): “La Regione se ne accorge solo ora. L’acqua non diventi uno slogan elettorale”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «La Regione Puglia si accorge della crisi idrica solo adesso». Con queste parole, ai microfoni del Corriere dell’Ofanto, Carla Distaso - candidata al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia e con Luigi Lobuono presidente - interviene su un tema che sta generando forte preoccupazione in tutto il territorio: la scarsità d’acqua.

Secondo Distaso, l’attuale emergenza non sarebbe il risultato di un evento imprevisto, ma la conseguenza di anni di mancata programmazione. «Dopo vent’anni di scelte che ci hanno portato a questa situazione, soltanto oggi ci si rende conto della gravità del problema. Qualcuno pensa di risolverlo in poco tempo, ma non servono slogan elettorali né bacchette magiche», afferma l’esponente di Fratelli d’Italia.

Candidata «come cittadina e come imprenditrice agricola», Carla Distaso spiega le ragioni del suo impegno politico: «Ho deciso di candidarmi perché vivo ogni giorno la realtà dei campi e di un territorio dimenticato. L’agricoltura è diventata uno strumento di propaganda, ma io rappresento le difficoltà che per anni sono state ignorate dall’amministrazione regionale».

Per Distaso, la soluzione non passa dalle promesse, ma dal lavoro concreto: «Metterò a disposizione il mio impegno e una squadra capace di analizzare e affrontare le reali problematiche del settore agricolo».

Il suo appello si fa più diretto quando parla delle conseguenze sul territorio: «La nostra terra sta soffrendo. I campi sono secchi, gli agricoltori esasperati e l’acqua, bene essenziale, scarseggia ormai anche nelle case. Per anni ci hanno promesso soluzioni, ma nulla è cambiato. L’acqua non deve perdersi nelle falle della burocrazia, ma arrivare nei campi degli agricoltori. Difendere l’acqua significa difendere il lavoro, la nostra agricoltura e la sovranità alimentare dell’Italia».

La crisi idrica, sottolinea Distaso, non è soltanto un’emergenza tecnica: riguarda il futuro dell’economia agricola, del lavoro e della dignità di un territorio che chiede risposte, non parole. «Abbiamo il diritto di lamentarci, ma soprattutto il dovere di cambiare lo stato delle cose», conclude la candidata di Fratelli d’Italia. E il cambiamento, insiste, passa da un gesto concreto: andare a votare. «È nelle urne che si decide se questa emergenza resterà l’ennesima occasione mancata o l’inizio di una nuova stagione per la Puglia».

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso