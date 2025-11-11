Grimaldi (Lega): “Crisi idrica e agricoltura in ginocchio: vent’anni di centrosinistra e nessuna strategia per l’Ofantino”

BARLETTA - L’acqua scarseggia e le campagne muoiono. La soluzione è un piano straordinario idrico, nuove condotte e un passo deciso della Regione verso il Molise per garantire riserve e continuità.

«Pozzi in esaurimento, irrigazione ridotta, aziende agricole allo stremo: la crisi idrica è diventata una condanna. E la Regione? Fermi, conferenze stampa e promesse», dichiara Ruggiero Grimaldi (Lega).

«Vent’anni di centrosinistra e nessuna rete efficiente. Le perdite superano il 40%, i consorzi di bonifica sono in crisi e l’Ofantino paga il prezzo più alto. “L’acqua è vita - ha detto un agricoltore in questi giorni - ma per la Regione è solo uno slogan. Noi chiediamo un raccordo con il Molise, fondi veri e tempi certi per salvare l’agricoltura e il futuro del territorio.»

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Ruggiero Grimaldi