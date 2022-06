Arianna Camporeale: «Città Futura è un progetto, non una semplice lista»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Ho scelto uno per uno i candidati, individuandone i valori morali, le motivazioni, le capacità espresse nella comunità o nella professione». La candidata sindaca Arianna Camporeale ha introdotto così, ieri sera, il comizio dei candidati al Consiglio comunale con la lista “Città Futura”, Pino Zingaro, Pino Bruno e Cinzia Petrignano. (Video)

In una piazza della Costituzione, ancora una volta, gremita di cittadini e sostenitori, Arianna Camporeale ha brevemente ma incisivamente ricordato come si sia arrivati a “Città Futura”: «Quando nei mesi scorsi ho maturato l’idea di candidarmi, il gruppo attorno a me si è compattato su un progetto che poi è diventato il nostro programma. È stato un percorso graduale e consapevole, non un elenco all’ultimo momento. Il consenso scaturirà dalla combinazione di questi fattori e dalla condivisione del programma con i cittadini».

Comunicato Stampa Città Futura