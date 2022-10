Camporeale: “Con 15 unità abbiamo rimesso in moto la macchina comunale”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo rimesso in moto una macchina che rischiava di restare ferma». La sindaca Arianna Camporeale commenta così le 15 posizioni lavorative che fino a dicembre rilanceranno l’attività del Comune. «Conoscevamo la carenza di personale negli uffici - spiega la prima cittadina - e abbiamo dovuto subito provvedere ad assicurare ruoli e figure essenziali per il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, per dare risposta alle esigenze dei sanferdinandesi».

A luglio, le tre stabilizzazioni di assistenti sociali dal Piano sociale di Zona, più altre tre assunzioni a settembre a scorrere dalla graduatoria di San Nicandro Garganico, ulteriori tre con risorse del Piano Povertà ed il Fondo di Solidarietà comunale. Poi, le progressioni verticali per personale interno, per garantire due professionalità al settore amministrativo. «Abbiamo disposto l’inserimento di un dirigente per i Lavori Pubblici - aggiunge Camporeale -, settore altrimenti sguarnito con grave danno. Da lunedì prossimo entreranno due istruttori amministrativi all’ufficio Entrate ed alle Attività produttive. Nelle successive settimane stabilizzeremo un’ulteriore figura per l’Ambito sociale che potenzieremo anche con risorse del Piano Povertà e altre assunzioni a tempo determinato arriveranno entro la fine del 2022».

Frattanto, San Ferdinando di Puglia ha partecipato a tutti i bandi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Devo ringraziare tutti, dagli assessori ai consiglieri, ai dipendenti vecchi e nuovi - riconosce la sindaca Camporeale -, perché sia pure tra mille sforzi non abbiamo perso neppure un’occasione del Pnrr. E per supportare le fasi successive attendiamo anche di procedere con due assunzioni a tempo determinato nell’area tecnica e della rendicontazione. Insomma, l’attuazione del programma elettorale nell’interesse della comunità passa attraverso la forza degli uffici. Per questo abbiamo dato priorità a colmare le carenze di personale, assicurando celerità e dinamismo alla macchina comunale».

