I primi 100 giorni della sindaca Camporeale: «In questi mesi, gettate le basi per la città futura»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Doccia fredda a pochi giorni dall’insediamento, ma subito testa bassa a lavoro per porre sin dai primi giorni le basi della “Città Futura”. La sindaca Arianna Camporeale traccia un bilancio dei primi 100 giorni a Palazzo di Città, dopo le elezioni del 12 giugno scorso. Obiettivi centrati: personale, Pnrr, opere pubbliche e sociale. (Foto)

Già a metà giugno, le sentenze esecutive costringevano il Comune a pagare 1 milione e 500mila euro per debiti contratti dalle passate gestioni. «Da subito problemi - ammette la sindaca -, ma ci siamo rimboccati le maniche per pagare tutto». Immediatamente s’è pensato alle nuove assunzioni e le stabilizzazioni, per garantire personale comunale sufficiente ad erogare i servizi per la cittadinanza: 3 unità stabilizzate a luglio, 3 nuove assunzioni nei servizi sociali a settembre, un architetto per dirigere i lavori pubblici. «E con i fondi di coesione a breve inseriremo 2 tecnici nel settore finanziario - aggiunge Camporeale -; da metà ottobre avremo 2 nuovi amministrativi a tempo indeterminato e a dicembre ne stabilizzeremo un altro. Partire dal personale comunale era prioritario in ogni settore, altrimenti avremmo avuto un Comune ingessato ed inefficiente».

Le assunzioni sono state necessarie anche per farsi trovare pronti all’appuntamento con il Pnrr: «Abbiamo partecipato a tutti i bandi del Piano di ripresa e resilienza - fa sapere soddisfatta la sindaca -, dimostrando progettualità e idee chiare su ciò che andremo a fare già nei prossimi mesi». Ma non solo fondi Pnrr: tra finanziamenti regionali, Gal e comunali sono state messe in cantiere opere pubbliche e sociali di immediata e prossima realizzazione. «Dalla ludoteca comunale - elenca la prima cittadina sanferdinandese -; dal prossimo progetto per la scuola materna di Via Ofanto, alla messa in sicurezza della materna Rodari; dalla gara per la gestione del centro per minori, all'avvio di quella per il centro comunale di raccolta dei rifiuti. Dalla costruzione della mensa scolastica, agli alloggi per braccianti in chiave anti-caporalato». In questi giorni è in corso un massiccio intervento di messa in sicurezza delle strade cittadine con fondi statali e comunali, a cui seguirà un altro progetto “Strada per strada” finanziato dalla Regione Puglia. «Né abbiamo trascurato il sociale - sottolinea la sindaca -: dal trasporto disabili, al “Progetto Pippi” contro l’isolamento e la devianza; dalle attività ludico-ricreative-artistiche per minori di famiglie indigenti, alla concertazione avviata per la programmazione del Piano sociale di Zona».

Insomma, la doccia fredda dei debiti antichi da pagare ora non ha frenato lo sprint iniziale: «Siamo partiti seguendo il programma apprezzato dai sanferdinandesi con il voto del 12 giugno - conclude la sindaca Camporeale - e per questo ringrazio assessori e consiglieri che quotidianamente si impegnano e mi affiancano in questa sfida da vincere».

Comunicato Stampa