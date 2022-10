Questione Atisale, Di Bari (M5S): “Chiederò audizione di azienda e sindacati. Inaccettabili i licenziamenti”

BARI - “Stiamo seguendo con attenzione quello che sta accadendo all’Atisale SpA a Margherita di Savoia. È inaccettabile che lavoratori si vedano recapitare da un giorno all’altro lettere di licenziamento, senza alcuna motivazione e senza prima un confronto tra azienda e sindacati. Serve fare immediatamente chiarezza: per questo già lunedì depositerò la richiesta di audizione urgente in VI Commissione lavoro della dirigenza di Atisale e dei sindacati di categoria, in modo da poter al più presto dare risposte concrete ai lavoratori”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.

“Auspichiamo - continua Di Bari - che la Regione si attivi al più presto per rispondere alla richiesta dei sindacati per l’attivazione della task force occupazione. Quella per la salvaguardia dei livelli occupazionali è una battaglia che deve vedere lavorare insieme le istituzioni, perché riguarda l’intera comunità. Continueremo a monitorare costantemente la situazione”.

Press Regione Puglia