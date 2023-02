Domenica 5 febbraio l’inaugurazione della nuova sede del movimento “Margherita Migliore”

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà domenica 5 febbraio 2023 alle 11.30 l’inaugurazione della nuova sede del Movimento “Margherita Migliore”, situata in Corso Vittorio Emanuele n. 34 a Margherita di Savoia.

Con l’approssimarsi dell’inizio della campagna elettorale per le Amministrative 2023, il Coordinamento del Movimento “Margherita Migliore” ritiene necessario riaprire un punto di aggregazione, di confronto e di condivisione per stimolare proposte e idee nuove per il futuro della collettività salinara ed animare il dibattito politico in città.

Il Movimento “Margherita Migliore” si rivolge in primis a chi ha condiviso il percorso che ha portato alla vittoria nelle elezioni comunali del 2018 e sostenuto in questi anni l’agenda di governo della città dettata dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e dalla sua maggioranza ma intende anche accogliere nuovi spunti e nuovi progetti, aprendosi ai suggerimenti, alle proposte e alle competenze di quanti condividono l’idea di comunità portata avanti, con risultati molto importanti nonostante le difficoltà di questi anni complicati, dall’amministrazione comunale.

All’inaugurazione prenderanno parte l’avv. Bernardo Lodispoto, Sindaco di Margherita di Savoia e Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani in quanto massima espressione istituzionale del Movimento “Margherita Migliore” e i componenti del Coordinamento.

La sfida per il futuro di Margherita di Savoia è appena cominciata.

MOVIMENTO “MARGHERITA MIGLIORE”