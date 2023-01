Margherita, Consiglio comunale: Patella nuovo capogruppo di maggioranza. Passi carrabili, il Garante del Contribuente rigetta il ricorso di alcuni cittadini

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia per la prima seduta del 2023. Unico assente il consigliere Francesco Labranca. Prima dell’inizio della discussione in aula è stata formalizzata la nomina di Ada Patella quale nuovo capogruppo consiliare di maggioranza.

In apertura le comunicazioni del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto hanno toccato diversi argomenti fra i quali la questione dei passi carrabili, informando l’assise che il Garante del Contribuente ha rigettato per incompetenza il ricorso presentato da parte di alcuni cittadini e che la stragrande maggioranza di coloro che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento ha nel frattempo provveduto a regolarizzare la propria posizione; sono stati anche portati all’attenzione dell’assemblea i recenti finanziamenti ottenuti dal Comune di Margherita di Savoia di cui è stato dato conto con precedenti comunicati, come ad esempio quelli relativi alle palestre scolastiche (leggi, ndr) e all’avviso pubblico “Punti Cardinali” (leggi, ndr); il sindaco ha inoltre reso noto che la Provincia di Barletta-Andria-Trani è stata ammessa a finanziamento per un importo di 1.640.000 euro nell’ambito dei fondi PNRR per la realizzazione della palestra per il Liceo Scientifico “Aldo Moro” (leggi, ndr). Di seguito l’esito delle successive votazioni.

L’approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022 ha avuto 12 voti favorevoli (con la maggioranza hanno votato anche i consiglieri Elena Muoio e Carlo Ronzino), 2 contrari (i consiglieri Antonella Cusmai e Gianluca Di Lecce) e 2 astensioni (le consigliere Grazia Galiotta e Rosa Scognamiglio).

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, comprendente tra l’altro l’ex Macello pubblico e gli immobili che insistono nell’area di sedime ex FF.SS., è stato approvato con 13 voti favorevoli e 2 astensioni (Galiotta e Scognamiglio); nell’accapo in questione la consigliera Muoio non ha partecipato al voto.

Il programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori è stato invece approvato all’unanimità, prevedendo numerosi e cospicui finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale di cui si darà conto con un successivo e più dettagliato comunicato.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia (video).

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO