Il Comune di Margherita di Savoia ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per la sistemazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche dei plessi “Papa Giovanni XXIII” e “G. Pascoli”: si tratta di due finanziamenti dall’importo di 40mila euro ciascuno.

La concessione di tali contributi economici fa seguito alla richiesta avanzata dall’amministrazione comunale per l’accesso ai fondi che la Giunta Regionale della Puglia ha messo a disposizione con la delibera n. 1475 del 2.8.2018 al fine di ripristinare le normali condizioni di operatività per quelle strutture scolastiche danneggiate da atti vandalici o eventi calamitosi che ne abbiano pregiudicato la funzionalità.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, specificatamente riguardo alle coperture dei solai, sono finalizzate ad eliminare le problematiche di impermeabilizzazione ed isolamento per rendere le palestre completamente ed adeguatamente funzionali, sostituendo ove necessario gli elementi danneggiati o inadeguati.

Si rende noto inoltre che la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha ottenuto un finanziamento PNRR pari a 1.640.000 euro per la costruzione di una palestra annessa al Liceo Scientifico “Aldo Moro” di Margherita di Savoia.

«Lo stato generale delle coperture - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - ha richiesto un intervento per evitare l’aggravarsi delle situazioni di degrado delle parti ammalorate delle palestre al fine di scongiurare eventuali pericoli per l’incolumità dei fruitori. Grazie alle tempestive relazioni dell’UTC abbiamo potuto avere accesso a due finanziamenti regionali da 40.000 euro ciascuno per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche in uso alla scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” e alla media “G. Pascoli”. Anche questo è un risultato importante per la nostra comunità. Anche questa è una conferma che per la nostra amministrazione comunale parlano i fatti».

