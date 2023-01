Nuova palestra per il Liceo Scientifico, Di Stolfo: “Investimento importante. La comunità scolastica ringrazia il presidente Lodispoto”

MARGHERITA DI SAVOIA - Sarà finanziata per un importo di 1.640.000,00 euro con fondi PNRR la costruzione della nuova palestra scolastica per il Liceo Scientifico “A. Moro” di Margherita di Savoia.

L’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato nei giorni scorsi alla Provincia BAT l’ammissione a finanziamento dell’intervento per realizzazione del nuovo impianto. “Tutto ciò è per noi motivo di orgoglio - commenta il dirigente scolastico Valentino Di Stolfo -. Ancora una volta si conferma il buon posizionamento della Provincia nell’ottenimento dei finanziamenti. Un investimento importante che va a rafforzare e valorizzare l’offerta formativa del sistema scolastico margheritano.

Un intervento significativo che rappresenta un bell’esempio di sinergia fra Istituzioni che mettono al centro del proprio operato il mondo scuola. Si sa, e se ne ha sempre maggior contezza, che l’attività sportiva è un elemento decisivo dello sviluppo dei ragazzi. Lo sport è un fattore determinante di crescita fisica e psicologica, oltre che un veicolo di trasmissione di valori educativi, quali il rispetto delle regole del gioco e quello verso compagni e avversari. Si ribadisce la piena rispondenza tra investimento nello sport (e nelle sue strutture) e investimento nella crescita educativa.

Lo stesso PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - dichiara il dirigente Di Stolfo - ha individuato nel deficit di strutture sportive, specie nel Meridione ed in periferia, una problematicità cui porre al più presto rimedio. È, dunque, più che benvenuta, in tal senso, la notizia diffusa dal presidente della provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto. Nel comunicato (leggi, ndr) si parla di un progetto da 1.640.000,00 milioni di euro finalizzato alla costruzione di una nuova palestra per il plesso scolastico del Liceo Scientifico “A. Moro” nel comune di Margherita di Savoia, la città del sale. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico provinciale, sarà finanziato nell’ambito del bando PNRR, gestito dal Ministero dell’Istruzione, relativo al “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” finanziato dall’Unione Europea (iniziativa Next Generation EU).

Tale costruzione sarà inserita ai confini di un tessuto urbano periferico a ridosso di un’area prevalentemente di tipo industriale, il cui obiettivo sarà quello di potenziare le infrastrutture per lo sport a scuola attraverso la predisposizione di spazi da adibire alle attività anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale sportive. L’opera in oggetto rappresenterà un’eccellenza anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. È stata progettata nel rispetto delle più recenti normative energetiche e delle direttive europei previste per i fondi PNRR missione 4. Tutta la comunità scolastica ringrazia il presidente della provincia BAT e la sua struttura tecnica che hanno seguito l’iter procedurale per ottenere il finanziamento”.

Prof. ANTONIO TARANTINO