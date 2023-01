Esondazione del fiume Ofanto e allerta gialla, la sindaca Camporeale chiude l’accesso alle contrade Pezza la Pera e Sospiro

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dopo l’esondazione del fiume Ofanto, questa mattina, la sindaca Arianna Camporeale ha firmato l’ordinanza di divieto di accesso alle contrade Pezza la Pera e Sospiro, in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore (meteo, ndr). (Foto)

Il bollettino regionale della Protezione civile lancia l’allerta gialla ed annuncia forti precipitazioni nella zona del basso Ofanto. Di qui, la chiusura dell’accesso alle campagne a ridosso del fiume, già allagate da questa mattina. «Siamo in contatto con la Regione ed il comando di Polizia locale di Trinitapoli - ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Fabio Capacchione -, per le opportune iniziative se la situazione dovesse peggiorare. Nel frattempo, con il nostro responsabile di Polizia Locale, maresciallo Carlo Garofalo, abbiamo inteso transennare l’area per evitare disguidi e rischi di incidenti ai frontisti».

Comunicato Stampa