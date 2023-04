Approvato all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione 2023-2025

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella mattinata di martedì 28 marzo 2023 si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia in seduta monotematica per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Erano assenti i consiglieri Grazia Galiotta, Gianluca Di Lecce, Antonella Cusmai, Rosa Scognamiglio, Carlo Ronzino e Francesco Labranca. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dei presenti, poiché anche la consigliera di minoranza Elena Muoio ha votato a favore.

In occasione dell’approvazione del bilancio il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha rivolto un ringraziamento al responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, dott. Maurizio Lacalamita, in procinto di assumere un nuovo incarico presso il Comune di Canosa di Puglia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO