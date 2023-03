Preparatevi ad una grande campagna elettorale. La sfida Lodispoto-Rizzi sarà ricca di contenuti

MARGHERITA DI SAVOIA - Solo una sfida a due renderebbe l’ormai imminente campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale concretamente interessante e ricca di contenuti. La sfida al momento è una possibilità concreta: al primo cittadino uscente e ricandidato, Bernando Lodispoto, si contrapporrebbe il dottor Sabino Rizzi, indicato ieri sera in maniera unitaria da Azione, Identità Salinara e Unione di Centro, oltre che da alcuni cittadini, sotto il simbolo della lista civica “UNITI PER MARGHERITA”.

Al momento, restano alla finestra Fratelli d’Italia e Forza Italia che sono di fronte ad un bivio: unire le proprie forze con quelle della lista civica “UNITI PER MARGHERITA” e lasciare la competizione elettorale a due soli candidati sindaco, oppure scendere in campo con un proprio candidato.

A noi stuzzica una campagna elettorale tra l’avvocato Lodispoto, ultimo baluardo della sinistra margheritana, e il dottor Rizzi, missino (ora FdI) tutto destra e Vangelo. Sarebbe un confronto giocato sui contenuti e non sui personalismi, arricchito dalla capacità oratoria dei due contendenti. Con il rischio che l’eventuale terzo incomodo finirebbe offuscato dai suoi avversari.

Margherita di Savoia non ha bisogno di tornare ai tempi delle sette liste e dei 100 candidati al consiglio comunale: un confronto a due permetterebbe di eliminare i fronzoli e andare al cuore delle questioni. Sarebbe uno spettacolo, nella accezione più bella del termine, da gustarsi ogni giorno in questa campagna elettorale primaverile.

