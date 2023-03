La nuova dirigenza politica del PD incontra la Commissione straordinaria: “Ascolto e condivisione, le priorità per Trinitapoli”

TRINITAPOLI - Si è tenuto, martedì 21 marzo scorso, presso la Sala Giunta del Comune di Trinitapoli un incontro ufficiale tra la delegazione del Partito Democratico e la Commissione straordinaria rappresentata dal dott. Salvatore Guerra.

All’incontro ha preso parte anche il Segretario Provinciale del PD BAT, Lorenzo Marchio Rossi: “È stato un incontro proficuo e molto costruttivo. Sappiamo quanto sia delicato il compito della Commissione in un territorio con molte problematiche. Un plauso alla nuova Segreteria locale che sta avviando un percorso con impegno e competenza”.

Al centro dell’appuntamento una panoramica sulla situazione attuale della città puntando l’attenzione sull’analisi delle criticità a cominciare dalla prospettiva di maggiore sicurezza e controllo del territorio.

“Abbiamo condiviso un metodo di lavoro dichiarando la nostra disponibilità per rafforzare percorsi di partecipazione e di collaborazione - afferma Donato Piccinino, segretario del circolo PD locale -. Tra i temi affrontati la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane, la gestione degli immobili pubblici e delle aree verdi. “Ci siamo riservati un ulteriore approfondimento e ci siamo impegnati, grazie al supporto della Segreteria provinciale, a verificare l’attuazione in tempi brevi di alcune opere pubbliche - continua Donato Piccinino -. “Inoltre, abbiamo rappresentato la nostra approvazione per i progetti che saranno realizzati con risorse del Ministero dell’Interno grazie a fondo istituito per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento. La costruzione di un rifugio comunale per cani, nei pressi del parco della zona umica “Baden Powell” e la creazione del “Parco urbano della Legalità”, come nuovo spazio verde fruibile da tutti i cittadini nell’area compresa tra via Pietro Nenni, via Mandriglia, Via Mulini e via La Pira, sono interventi funzionali alle esigenze della comunità”.

“È una fase delicata per la nostra città ma è tempo di rimboccarci le maniche e costruire dal basso una nuova dimensione comunitaria. Il lavoro della Commissione è importante ma è decisiva la collaborazione di tutti per affrontare le problematiche e condividere soluzioni accogliendo suggerimenti e proposte”.

Comunicato Stampa PARTITO DEMOCRATICO Trinitapoli