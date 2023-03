Il Partito Democratico a sostegno del sindaco Lodispoto. Imprescindibile sarà la partecipazione alla stesura del programma elettorale

MARGHERITA DI SAVOIA - «Quando abbiamo deciso di continuare ad interessarci di politica all’interno di un partito ed in particolare all’interno del nostro partito, il Partito Democratico, lo abbiamo fatto con la consapevolezza di ereditare una forza politica demolita e spenta.

Così, dopo il primo step con il quale è stata eletta la segreteria cittadina, si è cominciato a muovere i primi passi coinvolgendo chi, nonostante tutto, ha ancora voglia di contribuire responsabilmente alla res pubblica!

Tornare a fare politica nel momento in cui al governo c’è la nuova destra significa rimetterci la faccia ma, considerato quanto a livello locale sta accadendo, significa anche rimettere la politica al centro, rilanciando l’idea stessa di politica che è altruismo e mai egoismo! C’è un paese da curare, problemi ancora da risolvere, e servono idee da realizzare. Per questo, domenica scorsa in occasione del direttivo cittadino allargato e svoltosi alla presenza del segretario provinciale PD Lorenzo Marchio Rossi, si è deciso di partecipare alla prossima competizione elettorale che ci attende, muovendoci all’interno del nostro perimetro politico sostenendo la candidatura del sindaco uscente Bernardo Lodispoto.

Imprescindibile, in questa collaborazione, diventa per noi democratici, partecipare alla stesura di un programma elettorale che non sia uno sterile copia e incolla ma, un’elencazione di concreti obiettivi da realizzare anche a breve termine e con i quali, i cittadini, si potranno immediatamente confrontare. Programmare significa assumere decisioni razionali e, allo stesso tempo, innovative, ma significa, altresì, rendere l’attività amministrativa funzionalizzata al raggiungimento degli obiettivi. Esigenza primaria del circolo cittadino del PD è, quindi, programmare dando anche un ordine alle cose prevedendo i possibili scenari futuri.»

PARTITO DEMOCRATICO (Segreteria cittadina)