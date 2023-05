Gli auguri di Lanotte (Forza Italia) ai neo consiglieri Giovanni Leone e Di Lecce. “A lavoro per la creazione di una nuova classe dirigente”

BARLETTA - In bocca al lupo ai consiglieri comunali eletti Giovanni Leone e Gianluca Di Lecce ed un doveroso ringraziamento all’amica Grazia Galiotta, oltre che alle donne e gli uomini che hanno offerto il proprio consenso all’interno della lista Forza Margherita.

Non è stato facile combattere con una corazzata, ma i nostri nuovi rappresentanti amano la libertà ed hanno il coraggio di combattere nell’esclusivo interesse della comunità di Margherita di Savoia.

Da oggi deve partire una maratona che dovrà concludersi con la creazione di una nuova classe dirigente, in grado di superare anacronistiche logiche divisive e di rappresentare un progetto politico all’altezza delle legittime aspettative dei salinari, in cui Forza Italia continuerà, come in questi ultimi anni, ad essere motore propulsore a Margherita e nell’intera provincia di Barletta-Andria-Trani.

MARCELLO LANOTTE (Commissario provinciale Forza Italia)