Lodispoto proclamato sindaco di Margherita di Savoia: “Ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro”

MARGHERITA DI SAVOIA - Alle ore 9.27 di martedì 16 maggio 2023 l’avv. Bernardo Lodispoto è stato proclamato sindaco di Margherita di Savoia per il secondo mandato consecutivo: l’adunanza dei presidenti delle 13 sezioni elettorali, riunitasi presso l’aula consiliare del Comune, ha proceduto alla ratifica formale all’indomani dell’esito delle elezioni amministrative, che hanno visto il trionfale successo della lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 con 4398 voti, pari a circa il 70%.

Sono stati inoltre proclamati eletti i candidati consiglieri Grazia Damato, Salvatore Piazzolla, Elena Muoio, Margherita Leone, Savino Tesoro, Salvatore Lattanzio, Stefania Ballarino, Salvatore Ricco, Francesca Santobuono, Giuseppe Diella e Vanessa Natola, che formeranno il gruppo consiliare di maggioranza. (Video 1 - Video 2 - Foto)

Queste le parole del Sindaco subito dopo la proclamazione: “Sto provando la stessa emozione di cinque anni fa ma avverto un senso di responsabilità doppio: nel 2018 abbiamo avviato un percorso virtuoso che ha portato, nonostante due anni di pandemia, a risultati importanti che sono stati molto apprezzati dall’elettorato salinaro ma siamo consapevoli che il secondo mandato è ancora più difficile perché c’è da proseguire il lavoro svolto. Conto di farlo con lo stesso metodo che ha caratterizzato il primo mandato, fondato sui principi di lealtà e trasparenza, e confido di poter contare sulla collaborazione e l’esperienza anche di chi non è stato rieletto: credo che ci siano tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro e continuare ad operare per una Margherita Migliore”.

Condizioni meteo permettendo, il sindaco Lodispoto e tutti i candidati di MARGHERITA MIGLIORE 2.0 terranno nei prossimi giorni un comizio di ringraziamento con la partecipazione anche del Governatore Michele Emiliano e del Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, sindaco di Bari.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0