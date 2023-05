Galiotta: “Grazie ai salinari che ci hanno dato fiducia in questa difficilissima campagna elettorale. La nostra sarà un’opposizione vera”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Trovare le giuste parole per esprimere il mio ringraziamento verso tutti i Salinari che ci hanno dato la loro fiducia in questa difficilissima campagna elettorale non è certo facile.

Grazie di cuore per il consenso che ci avete accordato.

Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato con amicizia ed affetto.

Grazie ai miei 12 splendidi candidati, sempre pronti, che hanno lavorato senza fermarsi un attimo nel tentativo di raggiungere l’obiettivo finale, al fianco dei cittadini e per i cittadini.

Sono orgogliosa della mia squadra, soprattutto delle giovanissime che hanno contribuito notevolmente ad avvicinare i giovanissimi alla politica locale.

Sono orgogliosa di aver lavorato con loro: ragazzi forti e determinati, persone oneste e leali che non si sono mai tirate indietro, nonostante le mille difficoltà.

Ero consapevole della sfida ad armi impari alla quale si andava incontro, ma con coraggio, determinazione, amore per il mio paese sono andata avanti.

Sono stati giorni difficilissimi: ho ricevuto offese gratuite sui social che nulla hanno a che fare con la politica, parole cariche di odio e disprezzo gratuito, solo per aver garantito la democrazia nel nostro paese.

Insieme ai consiglieri eletti, vigileremo sull’attività amministrativa della maggioranza.

Saremo gli occhi vigili e attenti dei cittadini salinari in seno al consiglio comunale.

La nostra sarà un’opposizione vera!

Infine, ringrazio la mia famiglia, sempre al mio fianco, soprattutto nei giorni di tempesta.

Grazie a tutti.»

GRAZIA GALIOTTA