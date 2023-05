Pestillo (FdI): “Ringrazio i cittadini che hanno creduto in me. Lavorerò per una opposizione dura e costruttiva”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Voglio ringraziare gli amici che mi hanno sostenuto e tutti i cittadini che con il loro voto mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me.

Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto perché arriva in una fase politica molto delicata e complessa per la nostra città e per il partito cui appartengo nella nostra realtà locale (Fratelli d’Italia, ndr).

Il mio impegno verso i cittadini sarà quello di fare una opposizione dura e costruttiva allo stesso tempo, senza preconcetti e nell’esclusivo interesse dell’intera collettività».

FRANCESCO PESTILLO (Fratelli d’Italia Margherita di Savoia)