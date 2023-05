I primi eletti gongolano e preparano lo «scontro». Le impressioni post-voto di Damato e Giovanni Leone

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo la proclamazione dei neo consiglieri comunali di Margherita di Savoia, abbiamo avvicinato i primi consiglieri comunali in ordine di preferenze delle due liste per avere una loro dichiarazione in merito al risultato conseguito.

Iniziamo con la neo consigliera, o più precisamente riconfermata consigliera, Grazia Damato della lista n.2 “MARGHERITA MIGLIORE 2.0”, risultata, con i suoi 855 voti (12,7% relativo, ndr), la più suffragata delle due liste in lizza, che ha dichiarato: “Ringrazio tutti i cittadini per questa bella vittoria. Ho raggiunto un risultato straordinario con ben 855 voti di preferenze”. “Quelli appena conclusi con la precedente amministrazione comunale, guidata sempre dal sindaco Bernardo Lodispoto - rimarca ancora la Damato -, sono stati cinque anni impegnativi che non finiranno qui. Anzi, continueranno restando accanto al riconfermato sindaco Lodispoto, perché abbiamo iniziato un percorso insieme di sviluppo e rilancio della nostra città”.

Subito dopo è stata la volta di Giovanni Leone, affacciatosi per la prima volta in politica, che con i suoi 346 voti (14,9% relativo, ndr) è risultato il più suffragato della lista n.1 “FORZA MARGHERITA”. “Innanzitutto, voglio ringraziare tutti i miei elettori. Sono profondamente emozionato per questo importante risultato conseguito. Sono il più suffragato della lista Forza Margherita e delle forze politiche del centrodestra che hanno concorso alla formazione della precitata lista - ha dichiarato emozionatissimo il neo consigliere comunale -. Lavorerò dai banchi dell’opposizione nell’interesse esclusivo dei cittadini margheritani. Abbiamo portato all’attenzione dell’opinione pubblica delle proposte programmatiche, tra le quali: la creazione di una zona industriale, per favorire investimenti nella nostra città; un porto turistico, per incrementare la nautica da diporto; una maggiore tutela per i piccoli commercianti; combattere attivamente la piaga dei furti d’auto; potenziare l’illuminazione pubblica; favorire il turismo stagionale attraverso l’ampliamento degli orari della musica durante il periodo estivo oltre che ad un nuovo piano della viabilità cittadina”. “Su questi e su altri temi c’è la necessità di un confronto - conclude Giovanni Leone -. Pertanto colgo l’occasione per formulare gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali eletti, affinché si possano realizzare delle condizioni di miglioramento per la vita della collettività”.

GENNARO MISSIATO LUPO