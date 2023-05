Il PD esprime soddisfazione per la vittoria di Margherita Migliore 2.0 e l’elezione di Diella. Laruccia: “Torniamo protagonisti dell’attività amministrativa”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Partito Democratico di Margherita di Savoia esprime la propria soddisfazione per lo straordinario risultato elettorale che ha consentito la riconferma di Bernardo Lodispoto alla carica di Sindaco.

Ringrazia tutti i candidati, tutti gli elettori di “Margherita Migliore 2.0” e, in particolare, tutti gli iscritti, amici e simpatizzanti della locale sezione che hanno consentito con il loro sostegno l’elezione in seno al consiglio comunale di Giuseppe Diella, a cui il Partito Democratico, in tutte le sue componenti istituzionali, sarà incondizionatamente di supporto e di aiuto allo svolgimento del proprio ruolo.

Il Partito Democratico di Margherita di Savoia ritorna così, con rinnovato spirito ed entusiasmo, protagonista della attività amministrativa, e da questo, assicurando impegno e supporto leale e costante al Sindaco e alla maggioranza, costruirà, con l’aiuto di tutti, un nuovo percorso finalizzato al coinvolgimento di nuove risorse, con particolare attenzione a quelle giovanili, al fine di formare una futura classe dirigente in coerenza con la chiarissima indicazione degli elettori.

Si augura, altresì, un buon lavoro a tutti gli eletti, per una proficua e positiva attività amministrativa a beneficio di tutti i cittadini.

RINO LARUCCIA (Segretario cittadino Partito Democratico)