Nasce la giunta Lodispoto-bis: Piazzolla vicesindaco, confermate Damato e Santobuono, Muoio e Tesoro le novità

MARGHERITA DI SAVOIA - Una mongolfiera che ha spiccato il volo per un benaugurante messaggio di buon lavoro per il riconfermato sindaco Bernardo Lodispoto e per la squadra di Margherita Migliore 2.0: il comizio di ringraziamento è stato un momento di festa per celebrare la netta affermazione del 14 e 15 maggio, che ha visto una vittoria nettissima, con quasi il 70% dei suffragi, da parte della lista n. 2.

A formulare il fatidico “in bocca al lupo” al sindaco Lodispoto e ai consiglieri neo eletti si sono alternati sul palco i sindaci di San Ferdinando di Puglia ed Andria, Arianna Camporeale e Giovanna Bruno, i vice presidenti della provincia BAT Pierpaolo Pedone e Lorenzo Marchio Rossi ed il consigliere regionale Filippo Caracciolo. (Foto)

Il sindaco Lodispoto ha voluto aprire il suo intervento chiedendo un breve momento di raccoglimento per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna con un pensiero particolare rivolto alla città di Cervia, gemellata al Comune di Margherita di Savoia attraverso il progetto delle Città Europee del Sale.

Il Sindaco ha colto l’occasione per rivolgere un invito alle forze di minoranza a lavorare insieme per il bene della collettività salinara ed ha voluto ricordare i progetti già in corso d’opera (Polo d’Infanzia, Torre Pietra, Magazzino Nervi, per citarne solo alcuni) e quelli di imminente realizzazione (l’evento “Il Lungomare delle Eccellenze”, l’avvio dei lavori per l’Ospedale di Comunità, la Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale).

Infine il sindaco Lodispoto ha voluto comunicare direttamente dal palco, rivolgendosi alla cittadinanza con la massima trasparenza, la composizione della nuova giunta comunale e l’attribuzione delle deleghe.

PIAZZOLLA SALVATORE (nominato vice sindaco): assessore alle politiche agricole, rapporti e riqualificazione delle periferie, arredo urbano e verde pubblico, ambiente, servizio RR.SS.UU., manutenzione strade ed immobili comunali.

DAMATO GRAZIA: assessore alla programmazione dei servizi socio-sanitari, politiche sociali, piano sociale di zona, politiche della casa, pari opportunità.

MUOIO ELENA: assessore alla pubblica istruzione, commercio, attività produttive, legalità e sicurezza, programmazione e controllo di gestione.

SANTOBUONO FRANCESCA: assessore in materia di bilancio, finanze e tributi, gestione del patrimonio, provveditorato ed economato, turismo.

TESORO SAVINO: assessore al personale, polizia locale, politiche comunitarie, cooperazione e partenariato, politiche giovanili, politiche del lavoro.

Ai consiglieri comunali sono inoltre state conferite le seguenti deleghe:

BALLARINO STEFANIA: promozione del territorio, sviluppo economico, fiere e mercati, grandi eventi, demanio.

RICCO SALVATORE: volontariato, turismo ambientale, rapporti con il Centro Visite, politiche della Terza Età, Gal Dauno Ofantino.

LEONE MARGHERITA: contenzioso, affari generali, fondi europei, fondi PNRR.

NATOLA VANESSA (designata quale capogruppo consiliare di Margherita Migliore 2.0): cultura, politiche educative, politiche dell’infanzia, diritti dei bambini, musei, biblioteche, servizi informativi, digitalizzazione.

LATTANZIO SALVATORE: protezione civile, sostenibilità, tutela del mare, tutela delle acque, riserve naturali, pesca, sport e associazionismo sportivo (Consulta), benessere degli animali.

Il consigliere GIUSEPPE DIELLA è stato designato per la carica di Presidente del Consiglio Comunale: la proposta sarà formalizzata in occasione della seduta di insediamento, prevista per martedì 30 maggio.

L’amministrazione Lodispoto si è già rimessa al lavoro.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0