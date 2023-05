Bernardo Lodispoto rieletto sindaco col 69% dei voti! Margherita Migliore 2.0 trionfa con 4.398 preferenze

MARGHERITA DI SAVOIA - L’avv. Bernardo Lodispoto è stato riconfermato a furor di popolo Sindaco di Margherita di Savoia per un secondo mandato: una vittoria nettissima nelle proporzioni, con 4.398 suffragi per la lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0, pari al 69,3% dei voti validi, ed uno scarto di quasi 2500 voti sulla lista avversaria.

Risultano eletti alla carica di consigliere comunale i candidati Grazia Damato (con 854 preferenze), Salvatore Piazzolla (853), Elena Muoio (768), Margherita Leone (434), Savino Tesoro (421), Salvatore Lattanzio (411), Stefania Ballarino (399), Salvatore Ricco (387), Francesca Santobuono (383), Giuseppe Diella (336) e Vanessa Natola (301); primo dei non eletti Mario Braccia (266 voti), a seguire Addolorata Patella (246), Ruggiero Camporeale, Giuseppe Napoletano (entrambi con 244 preferenze) e Ruggiero Russo (193). (Risultati - Foto - La festa - Amica9 TV - Antenna Sud)

Questa la prima dichiarazione del neo riconfermato sindaco Lodispoto: “Sono orgoglioso di questo voto da parte dei cittadini che mi conferisce un forte secondo mandato e che rappresenta un chiaro apprezzamento dei risultati che assieme alla mia squadra abbiamo conseguito in questi anni. Continueremo ad operare con grande impegno per il bene del paese non solo per proseguire il proficuo lavoro di questi anni ma per procedere verso nuovi obiettivi: l’estate è alle porte, nonostante il clima ancora incerto, ed il Festival degli Aquiloni dei giorni scorsi ha rappresentato una festosa apertura. Anche quest’anno abbiamo ricevuto la Bandiera Blu e a breve ci saranno altre importanti novità ma nel frattempo dobbiamo proseguire con l’avvio di progetti già finanziati come Ospedale di Comunità, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale. Voglio ringraziare tutti i candidati della mia splendida squadra, nessuno escluso, per l’ottima campagna elettorale che è stata condotta e rivolgo un affettuoso abbraccio ai candidati non eletti ringraziando in modo particolare coloro i quali hanno condiviso con me cinque anni di lavoro dal 2018 ad oggi: in ogni caso tutti continueranno a dare il loro contributo di idee, entusiasmo ed esperienza per la crescita della nostra amata città”.

La proclamazione ufficiale del riconfermato sindaco avrà luogo nella mattinata di martedì 16 maggio presso l’aula consiliare, al termine della riunione dei presidenti di seggio che è stata convocata a partire dalle ore 8.30: a metà mattinata sarà dunque pronunciata la formula di rito.

Il sindaco Bernardo Lodispoto e tutti i candidati di MARGHERITA MIGLIORE 2.0 ringrazieranno i cittadini salinari con un comizio che si terrà domenica 21 maggio in cui è prevista la partecipazione anche del Governatore Michele Emiliano e del Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, sindaco di Bari.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0 (Foto: Fotografo amico)