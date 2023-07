Consiglieri comunali di opposizione: “Apprezziamo l’iniziativa del Prefetto per combattere la criminalità organizzata”

MARGHERITA DI SAVOIA - Siamo lieti di constatare che l’iniziativa del Prefetto Rossana Riflesso di riunire tutti i sindaci della BAT, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, per affrontare e combattere la persistente criminalità organizzata nella nostra provincia sia riscontrata con favore. Quest’azione da parte del Prefetto, richiesta già da noi il 17 giugno scorso (leggi, ndr), giunge in un momento in cui i furti d’auto nei confronti dei nostri concittadini e turisti sono tristemente diventati un incidente troppo comune.

Le ripetute e deplorevoli azioni di delinquenza hanno conseguenze non solo per le vittime dirette, ma influiscono anche sul senso di sicurezza nell’intera comunità. Accogliamo quindi con apprezzamento ogni iniziativa che mira a porre fine a questi crimini e a ristabilire la tranquillità all’interno del nostro territorio.

Riteniamo che sia di fondamentale importanza che le autorità affrontino con decisione queste problematiche. L’incontro tra il Prefetto e i sindaci è un segnale concreto di vicinanza e di sicurezza per l’intera cittadinanza, un atto di responsabilità atteso e necessario che ci lascia speranzosi per il futuro.

Questo per noi sottolinea l’importanza del ruolo che ogni ente pubblico deve svolgere per garantire sicurezza e benessere a tutti i suoi cittadini. Al contempo, rafforza il nostro impegno come forza di opposizione, a vigilare che tale impegno venga onorato e portato avanti con serietà e determinazione.

Ci auguriamo che quest’iniziativa segni l’inizio di un’azione congiunta per porre un deciso freno alla criminalità organizzata e per garantire per tutti un futuro sicuro e dignitoso per il nostro territorio.

I consiglieri comunali di opposizione GIOVANNI LEONE, GRAZIA GALIOTTA, FRANCESCO PESTILLO, EMANUELE QUARTA, GIANLUCA DI LECCE