Continui furti di auto a Margherita, i consiglieri di minoranza chiedono la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

MARGHERITA DI SAVOIA - I sottoscritti Giovanni Leone, Grazia Galiotta, Gianluca Di Lecce, Emanuele Quarta e Francesco Pestillo nella loro qualità di consiglieri comunali richiedono al Sindaco l’urgente convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da S. E. il Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, con la richiesta che tale riunione del Comitato possa svolgersi nella Casa comunale della Città di Margherita di Savoia al fine di lanciare un segnale di vicinanza e di sicurezza all’intera cittadinanza, visti gli incresciosi e reiterati furti d’auto in danno ai nostri concittadini. Il tema in questione richiede urgenza in vista dell’intensificarsi delle presenze turistiche nella stagione estiva del nostro comune, bandiera blu e bandiera verde.

Siamo a conoscenza di pregressi comitati di cui all’oggetto, ma la gravità del problema impone la necessità di testimoniare la forte presenza delle Istituzioni sul territorio per fornire risposte concrete ai cittadini.

I Consiglieri comunali GIOVANNI LEONE, GRAZIA GALIOTTA, GIANLUCA DI LECCE, EMANUELE QUARTA, FRANCESCO PESTILLO