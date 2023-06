Insediato il nuovo Consiglio comunale di Margherita di Savoia, Giuseppe Diella eletto presidente dell’Assemblea

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio comunale di Margherita di Savoia scaturito dal responso delle urne all’indomani delle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio che hanno visto la riconferma del sindaco avv. Bernardo Lodispoto.

Come da prassi, la seduta di insediamento ha visto una serie di adempimenti formali necessari al buon funzionamento dell’organo, come la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e l’esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, la formazione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, la comunicazione relativa alla nomina della Giunta Comunale e le nomine dei componenti della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Comunale per la tenuta degli Albi dei Giudici Popolari.

È stato dunque eletto Presidente del Consiglio Comunale di Margherita di Savoia il consigliere di maggioranza Giuseppe Diella, che ha ottenuto 12 voti a favore contro i 5 del consigliere di minoranza Gianluca Di Lecce. Nel suo breve discorso di insediamento il neo eletto presidente dell’assise ha voluto ricordare come il prestigio e il decoro dell’assemblea siano affidati alla sensibilità e alla condotta di tutti i membri dell’organo. (Foto)

Si è poi proceduto alla costituzione dei gruppi consiliari e alla nomina dei capigruppo, che sono due donne: Vanessa Natola è infatti stata eletta per il gruppo consiliare di maggioranza “Margherita Migliore 2.0”, Grazia Galiotta per il gruppo consiliare di minoranza “Forza Margherita”.

C’è stata poi la presa d’atto da parte dell’assemblea della formazione della nuova Giunta Comunale, preannunciata nei giorni scorsi e così formata:

• SALVATORE PIAZZOLLA: (vice sindaco): assessore alle politiche agricole, rapporti e riqualificazione delle periferie, arredo urbano e verde pubblico, ambiente, servizio RR.SS.UU., manutenzione strade ed immobili comunali.

• GRAZIA DAMATO: assessore alla programmazione dei servizi socio-sanitari, politiche sociali, piano sociale di zona, politiche della casa, pari opportunità.

• ELENA MUOIO: assessore alla pubblica istruzione, commercio, attività produttive, legalità e sicurezza, programmazione e controllo di gestione.

• FRANCESCA SANTOBUONO: assessore in materia di bilancio, finanze e tributi, gestione del patrimonio, provveditorato ed economato, turismo.

• SAVINO TESORO: assessore al personale, polizia locale, politiche comunitarie, cooperazione e partenariato, politiche giovanili, politiche del lavoro.

Sono infine stati nominati i membri di due Commissioni Comunali: per quanto riguarda la Commissione Elettorale sono stati eletti membri effettivi i consiglieri Margherita Leone e Salvatore Lattanzio per la maggioranza e Giovanni Leone per la minoranza; supplenti Stefania Ballarino e Salvatore Ricco per la maggioranza, Francesco Pestillo per la minoranza. Per quanto concerne la commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari sono stati eletti Margherita Leone per la maggioranza e Vittorio Emanuele Quarta per la minoranza.

I lavori sono stati trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

