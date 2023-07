Monito della Fabbrica del Futuro: “La scuola deve rimanere neutrale!”

TRINITAPOLI - «Assistere ad iniziative intraprese da partiti o associazioni esposte politicamente per canalizzare messaggi politici e avviare propagande elettorali non può essere in alcun modo tollerato.

Trinitapoli vive una condizione particolare legata all'avvenuto scioglimento del consiglio comunale. Questo ha reso la nostra città una sorta di acquario che viene osservato dai cittadini, con sospetto, curiosità e forse timore. È evidente che in questi casi l'impalcatura della legalità sono le istituzioni e le parrocchie.

La scuola deve rimanere neutrale!

Il Comune e le istituzioni, come la scuola, non devono sottovalutare il proprio ruolo e non devono accettare di prestare il proprio nome a uomini impegnati politicamente.

Noi abbiamo dimostrato, in tempi non sospetti, di credere nelle potenzialità della scuola e le abbiamo affidato il futuro dei nostri figli, apprezzando le iniziative scolastiche, senza che siano mai state targate dalla politica.

Non consentiremo a nessuno di raccontare storielle.»

FABBRICA DEL FUTURO (Capo dipartimento Cultura)