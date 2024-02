La sindaca Arianna Camporeale nominata coordinatrice provinciale dell’ANCI

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La presidente regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, ha nominato coordinatrice provinciale dell’ANCI per la BAT, la sindaca di San Ferdinando di Puglia, Arianna Camporeale. Inoltre, ha conferito al sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, la delega alle politiche della salute. Nei prossimi giorni, la presidente Pascazio completerà l’organigramma dell’ANCI in Puglia.

“Sono onorata dell’incarico - commenta la sindaca Camporeale -, e da subito saremo a lavoro per una proficua interlocuzione tra tutti i rappresentanti territoriali. L’ANCI pugliese vanta una fattiva tradizione in termini di proposte e partecipazione. Sono svariati e importanti i temi che ci vedranno impegnati già dalle prossime settimane: dalla gestione integrata dell’acqua, al ciclo dei rifiuti. Credo molto nell’ANCI, come laboratorio di idee, sensibilità e necessità della periferia, da organizzare in piani di intervento nazionali”.

Dei 60 componenti il Consiglio regionale, 7 sono della BAT: i sindaci di Andria, Giovanna Bruno, che riveste anche la carica di vicepresidente nel Comitato direttivo; di Barletta, Cosimo Cannito; di Trani, Amedeo Bottaro; di San Ferdinando di Puglia, Arianna Camporeale; nonché i consiglieri comunali di Barletta, Ruggiero Grimaldi; di Bisceglie, Angelo Consiglio (vicesindaco), e di San Ferdinando di Puglia, Aniello Masciulli.

GAETANO SAMELE