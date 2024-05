Marchio Rossi commissaria ciò che resta del PD di Trinitapoli. Guida affidata al tesoriere provinciale Francesco Cuna

ANDRIA - «La segreteria provinciale del Partito Democratico comunica, in accordo con il segretario regionale Domenico De Santis, la nomina del tesoriere provinciale Francesco Cuna nel ruolo di nuovo commissario della sezione di Trinitapoli. Tale provvedimento arriva in seguito alle dimissioni del segretario cittadino Donato Piccinino che si ringrazia per il lavoro svolto in questi anni.

Nei prossimi giorni, il commissario convocherà una riunione con iscritti e simpatizzanti al fine di fare il punto della situazione amministrativa in vista delle prossime elezioni.»

LORENZO MARCHIO ROSSI (Segretario provinciale del Partito Democratico)