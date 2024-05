Consiglio comunale, approvati i punti all’ordine del giorno. Prima dei lavori, premiato il giovane Giuseppe Dipace

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è tenuto in prima convocazione martedì 30 aprile il consiglio comunale convocato nei giorni scorsi in sessione ordinaria per l’esame di quattro punti posti all’ordine del giorno (leggi, ndr). Tutti presenti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

Prima dei lavori dell’assise il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto e il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio hanno premiato il giovane Giuseppe Dipace, vincitore della medaglia di bronzo ai recenti Campionati Europei di Taekwondo ITF disputati a Koper, in Slovenia, e tesserato per la ASD Yul Gok: un risultato senza precedenti nella storia dello sport cittadino che esalta le capacità dei nostri giovani talenti e che è motivo di orgoglio per tutta la cittadinanza.

Il Presidente dell’assemblea Giuseppe Diella ha poi dato comunicazione di due cambiamenti in seno alle forze di minoranza, con la costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia cui aderiscono Grazia Galiotta (capogruppo) e Gianluca Di Lecce mentre il consigliere Francesco Pestillo aderisce al gruppo misto di cui è capogruppo Giovanni Leone. Di fatto questi mutamenti sanciscono formalmente la fine del gruppo consiliare Forza Margherita.

L’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2023, che attesta il costante miglioramento dei conti dell’Ente sia per quanto riguarda l’avanzo libero di amministrazione che il fondo cassa, è stato approvato con i 12 voti favorevoli della maggioranza, 3 voti contrati (gruppo misto) e 2 astensioni (Forza Italia): «Un risultato - come ha affermato nella sua relazione l’assessora al bilancio Francesca Santobuono - che testimonia l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale nell’oculatezza delle spese, nella tenacia nel reperire fondi e finanziamenti e nel rigore dimostrato nella lotta all’elusione fiscale».

Approvati all’unanimità gli altri tre punti all’ordine del giorno: le variazioni al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e al bilancio di previsione (frutto di entrate extra e del loro utilizzo) ed il rinnovo del protocollo d’intesa fra il Comune di Margherita di Savoia ed il Gal Daunofantino attraverso un nuovo importante piano strategico di sviluppo.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO